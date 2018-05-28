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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала условия увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет. Об этом пишут "Известия".
Министр подчеркнула, что достигнуть подобных показателей реально, однако для этого нужно выполнить целый комплекс мер.
В частности, она отметила, нужно прививать культуру здоровой жизни в детсаду, школе, университетах и колледжах.
"Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий", — добавила Скворцова.
Кроме этого, глава Минздрава отметила, что в стране нужно повышать качество медпомощи и ее доступность для заболевших россиян.
Комментарии
Закрытие фапов, нищета населения, неуклонно будут способствовать увеличению продолжительности жизни!
Культура здоровой жизни, это конечно хорошо, но давайте посмотрим, что ест народ и чем дышит... А в сочетании с нашей современной "высокотехнологичной" медициной из молодёжи не более 1% доживёт до 80 лет.
Вот именно, что ест народ! Где купить в магазинах натуральное молоко и продукты из него? Мясо бройлеров, мясные деликатесы накачаны невесть чем, в колбасе 5% мяса, как писали в прессе - список фальсификатов бесконечен.
скрининги обеспечат нам жизнь до 80 лет, ха-ха-ха
Что за глупый скворец ......
Выдавать свидетельства о смерти через 30 лет после фактической кончины - и всего делов.