Фото: infovoronezh.ru
Заторы в пять баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края в понедельник, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение наиболее затруднено на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, а также на перекрестке улица Малахова — Эмилии Алексеевой. Скорость движения авто тут не превышает 7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечениях улица Просторная — Павловский тракт и улица Власихинская — шоссе Ленточный бор, а также на отрезках улиц Северо-Западная, Советской Армии, Фурманова, Власихинская, Павловского тракта, проспектов Ленина, Строителей и Красноармейский.
Добавим, что в городе произошла одна авария. Автомобили столкнулись в районе кольцевого пересечения на Павловском тракте. Подробностей и официальных комментариев на данный момент нет.
Комментарии