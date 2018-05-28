Фото: thetimes.co.uk
Владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис Минц, а также три его сына переехали в Лондон. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на свои источники.
Один из собеседников издания уточнил, что причиной для отъезда Минца стала "напряженная ситуация". Сыновья миллиардера также уехали из РФ с семьями.
Один из кредиторов компании O1 Properties рассказал, что она может перейти во владение кипрской Riverstretch Trading & Investments. Сделку по покупке могут закрыть в течение нескольких месяцев.
Отмечается, что Минц входит в "кремлевский список" американского конгресса. Бизнесмены из данного перечня владеют более чем 1 млрд долларов и могут быть подвергнуты санкциям США.
Комментарии
Родина,она как тёщя-чем дальше,тем любимей.
Тут награбил, там прекрасно проживёт. Лепота!
Владелец инвестиционной кампании вместе с инвестициями опять убежал в Лондонбад