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В КНР заявили, что корабли ВМС Соединенных Штатов зашли в территориальные воды страны у Парасельских островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют ряд стран в регионе. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Reuters и заявление МИД Китая.
Пекину пришлось направить собственные корабли и самолеты, чтобы предупредить суда США о необходимости покинуть акваторию. В Пекине подчеркнули, что действия американских кораблей "противоречат китайскому и международному праву", а также серьезно ущемляют суверенитет КНР и нарушают стратегическое взаимное доверие между военными КНР и США.
В МИД Китая призвали Штаты прекратить подобные действия. "Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности страны", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее появилась информация, что два корабля ВМС США - эсминец "Хиггинс" и ракетный крейсер "Энтитем" - прошли примерно в 19 км от Парасельских островов. В Штатах заявили, что маневр является попыткой противостоять ограничениям свободы судоходства, устанавливаемым Пекином.
По данным газеты China Daily, в мае КНР в рамках учений ВВС посадила на аэродроме, который находится на одном из спорных островов, стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение. В Пентагоне тогда отметили, что милитаризация спорных островов приводит к усилению напряженности в регионе.
Издание отмечает, что в Южно-Китайском море есть ряд спорных архипелагов — Парасельские острова, острова Спратли и риф Скарборо. На них претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины.
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