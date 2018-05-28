Фото: Барнаул 22/youtube.com
Два дня жары в Барнауле обернулись "нашествием" клопов — о большом количестве насекомых на окнах и балконах сообщили жители спальных районов.
В частности, накануне большое количество клопов было замечено в районе улиц Гущина и Попова.
Впрочем, жители других районов также рассказывают, что наблюдали насекомых на своих окнах.
Отметим, что подобное "нашествие" краевая столица переживает не в первый раз. Особенно масштабным появление этих насекомых было в апреле 2016 года.
Тогда это явление стало поводом для большого количества шуток, мемов и мыслей о "клопоапокалипсисе".
Комментарии
Клопы в районе Гущина и Попова, надо полагать, что не в больничном городке?????????????