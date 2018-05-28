Фото: служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД"
Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ-2110, врезалась в грузовой поезд в Алтайском крае — авария произошла вечером в воскресенье, 27 мая.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", ДТП произошло в 16:28 на железнодорожном переезде 745-й километр перегона Воронежская – Молодежная – Среднесибирская.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2110, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд и врезался в вагон грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, инфраструктура не повреждена. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял", — отмечают на железной дороге, уточняя, что девушка-водитель скрылась с места ДТП.
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