Фото: kinoafisha.info
Актер и музыкант из США Джонни Депп, приехавший в Россию с единственным концертом, уже посетил мемориальную квартиру поэта Владимира Маяковского, видел мавзолей Ленина и собирается сходить в магазин музыкальных инструментов. Об этом пишет ТАСС.
Депп посетил российскую столицу вместе с рок-певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires — группа выступит в понедельник, 28 мая, в спорткомплексе "Олимпийский". "Хотел еще до концерта успеть сходить в магазин русских инструментов, посмотреть, потрогать инструменты, но не факт, что хватит времени", — рассказал накануне артист.
Он отметил, что уже около трех раз был в Москве, однако времени ему хватало лишь на то, чтобы "принять душ и бежать представлять фильм". Депп рассказал, что Маяковский является одним из его любимых поэтов, у которого были "страсть, драйв и много силы", поэтому он посетил мемориальную квартиру.
В ответ на вопрос агентства, от чего сейчас Депп получает больше удовольствия - от съемок в кино или от работы на сцене, — артист заметил, что его первая детская любовь — это все-таки музыка. "С детства первая любовь — музыка. Она органична для человека, это здесь и сейчас, если подходить без коммерции к этому — это просто наслаждение", — цитирует агентство слова американца.
"Возможно, я буду выглядеть нарциссом, но скажу: когда ты играешь, то видишь мгновенную реакцию — ценят тебя или нет. Актерство — это тема не настолько органичная для человека, не каждый ходит по квартире и представляет себя Гамлетом. Кроме того, нравишься ты или нет в той или иной роли, можно понять только спустя годы", — добавил он.
Кроме этого, актер рассказал, впечатляют ли его россиянки. Он назвал славянские черты лица красивыми, добавив, что у русских девушек в глазах "тысячелетняя культура", что "вызывает притяжение".
Комментарии
Я думаю, пирата карибского моря заинтересует музей морского флота)