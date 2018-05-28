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Гараж с грузовиками загорелся в столице Алтайского края вечером в воскресенье, 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре по адресу: улица Попова, 167е поступило в дежурную часть в 19:24 по местному времени. Уже спустя десять минут пожар был локализован, а в 19:36 потушен.
На место выезжали семь пожарных на двух машинах.
В соцсетях очевидцы отметили, что прибывшие на место огнеборцы спилили замки, вскрыли гараж и ликвидировали возгорание за считанные минуты.
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