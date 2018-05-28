Фото: bessarabiainform.com
Расписание автобусного маршрута №21 "ЛДП "Урожайный" – мкр. Восточный" меняется в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что изменения вводятся в связи со снижением пассажиропотока в летний период.
В итоге с 1 июня расписание будет следующим:
- Отправление с конечного остановочного пункта "ЛДП "Урожайный" — 05:35, 07:07;
- Отправление с остановочного пункта "Завод "ГРО" — 06:07, 06:33, 07:39, 08:05;
- Отправление с конечного остановочного пункта "мкр. Восточный" — 06:21, 07:53.
Комментарии
Только утром автобус что ли?
Пустите его через Докучаева и он постоянно будет битком, нет транспорта напрямую на этот восточный с нашего края, ходило бы что то стабильно, люди бы знали, а так 21 ходит раз в 40 минут и сиди жди его и придет не придет непонятно. Ходил же 30 газель постоянно забит