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Власти Польши готовы заплатить 2 миллиарда долларов США, чтобы американская сторона разместила на территории страны свои военные базы. Об этом пишет RT, ссылаясь на Politico и документы польского оборонного ведомства.
"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь от $1,5 млрд до $2 млрд, путём создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", — цитирует издание текст документов.
Также сообщается, что власти Польши уже определились с возможным расположением военных объектов и госпиталей, школ и спортзалов для персонала и их семей.
Издание пишет, что данное предложение было направлено американской администрации и конгрессу.
Также подчеркивается, что Польша выражает готовность "разделить бремя расходов на оборону" и сделать решение более рентабельным для американского правительства.
Комментарии
Раньше США за это деньги вроде бы не брали, Трамп создал мировой ЧОП?