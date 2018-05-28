27 мая на сцене ДК "Моторостроителей" выступила группа "Аквариум". Судя по полному залу, это было долгожданное и радостное событие для тех, кто верит, что "рок-н-ролл жив" и будет актуален еще многие годы. Как прошел концерт Бориса Гребенщикова и что писали о музыканте горожане в своих социальных сетях, смотрите в нашей подборке.
Барнаульцы отмечают, что отыграла команда "энергично" и хорошо, а также благодарят за вечер приехавшую звезду.
Чудесный Борис Борисович выступил в Барнауле. С нового альбома "Время N" он сыграл лишь пару песен, добрая половина прозвучавших композиций была написана более четверти века назад. Но, как оказалось, старые песни "Аквариума" актуальны до сих пор. Взять, к примеру, спетые подряд "Государыню" и "Ласточку". Строки "Государыня, ведь если ты хотела врагов, то кто же тебе смел отказать" и "Прыг, ласточка, прыг — а дело к войне" очень точно звучат и сегодня. #аквариум #барнаул #бг
Некоторым даже удалось сфотографироваться со звездой, о чем поклонники сразу рассказали в своих соцсетях.
Комментарии
Чакра чахла, чакра сохла, чакра сдохла
Дело вкуса. Можно объявлять алкогольно-наркотически-психиатрический бред глубокой философией, а блеяние под губную гармошку рок-н-роллом, но, боюсь, что больше. чем в себя вмещает ДК моторщиков, любителей сего действа не найдётся. Впрочем, рад за людей, получающих удовольствие хотя бы от этого.
28.05.2018 11:26
- гость -
и под дверью поднас_рал и комплимент отвесил... ай-молоцца!
Отличный концерт, шикарная музыка, до сих пор под впечатлением!!!
28.05.2018 11:26
- гость -
Меня например концерт очень впечатлил, прошел как на одном дыхание.
А если Вам не нравится творчество БГ, не вам судить, сами то и хоть что нибудь из себя представляете? Или только писать не лестные комментарии на чужое творчество и умеете?
Душевно оттянулся вчера, БГ стадионов ни когда не собирал, его творчество элитарное, завораживающая музыка, флейта, сочетание барокко с роком, а слова -"Моя работа проста - я смотрю на свет, Ко мне приходит мотив, я отбираю слова…" "Электричество", 1984
Борис Борисович немыслимо крут. А всё потому, что сам правильную музыку слушал...