Фото: newstracker.ru
Российский Минздрав предложил каждый год индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты, сообщают "Известия", ссылаясь на документы министерства.
Речь идет о повышении акцизов минимум на 10% и 20% до 2020 года.
Для практической реализации данной инициативы предлагается внести коррективы в Налоговый кодекс.
Однако отмечается, что федеральное Министерство финансов выступает против таких поправок.
В результате оба министерства разработали таблицу разногласий для совместной выработки общего подхода к решению вопроса.
Ожидается, что к некоему общему знаменателю Минздрав и Минфин в данном случае придут к концу года.
Комментарии
давно уже пора повышать акцизы на подакцизные товары ежегодно с 1 июля как тарифы жкх..
так победимЪ
вот казахи то руки потирают
кого победим то?
28.05.2018 10:39
10-31
кого победим то?
Здравый смысл - разумеется...
Опять с народа, рублики срубать. Не стыдно господа правители "рожи ваши протокольные". А Смогёте что-нибудь новое придумать от куда бюджет свой дырявый пополнить. Моё мнение что нет (под этим подпишется 24% кто не проголосовал за нашего единственного царька всея Руси).
Да каждый месяц пусть поднимают, быстрее народ этих упырей по фонарям развесит.
Будет работать формула: "Украл, выпил, в тюрьму".