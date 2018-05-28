Фото: webalta.ru
Льготы для структур Олега Дерипаски, попавших под санкции США, в случае их утверждения могут ударить по сибирякам, сообщает "Коммерсант".
Издание отмечает, что речь идет о льготах на энергорынке. Указывается, что в случае их принятия общая выгода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" может исчисляться десятками миллиардов рублей в год.
Однако при этом могут пострадать другие участники рынка в связи с тем, что энергоцены в Сибири могут существенно вырасти, а население будет вынуждено нести на себе нагрузку из-за увеличенных платежей.
Впрочем, издание добавляет, что чиновники пока что относятся к идеям льготирования структур Олега Дерипаски с осторожностью. Кроме того, эксперты считают, что применение льгот не решит ключевую проблему сокращения экспорта алюминия "Русала".
Напомним, что в начале апреля текущего года Минфин США ввел очередную порцию экономических ограничений против российских граждан и компаний. В числе юрлиц, попавших под санкции, оказалась алюминиевая компания "Русал" и ее совладелец Олег Дерипаска. После этого структуры миллиардера обратились за поддержкой к правительству России.
Комментарии
Щяс терпилы-неудчьники опять заблажат о своей нелёгкой судьбинушке.
Ну я могу и не ужинать в принципе, чтоб Олежке по-проще было
Единственное. что может оправдать применение льгот, это сохранение рабочих мест и перечислений в бюджет. Ни для чего другого льготы применяться не должны. Дерипаско жалко, но он сознательно на это шел. Его риск уже не плохо окупился. Теперь только защита рабочих мест и перечислений в бюджет может быть причиной какой-то помощи со стороны государства. Помощь должна быть не Дерипаске, а экономике страны, на которую могут повлиять проблемы его предприятий. И если помощь несет проблемы в других отраслях экономике, на фиг она нужна?
ну пусть яхту продаст, бедолага
нормальная для неофеодального режима ситуация - феодалу прибыль, льготы и преференции, народу - убытки, налоговое бремя и повышение тарифов ))
Дык, эта - население Сибири - давайте прошение к правительству составим, подпишем и направим. Ответом будет - вы там держитесь, но хоть позицию гражданскую озвучим?!
Я ему свой проездной отдам, и бритвенный станок. (судя по фотке тяжело ему живётся)
кто отдал всё в частные руки ворам, у тех отобрать добро ворованное, отдать дерипаскам, минцам, векселбергам, пусть подавятся. Ишь, бизнесмены дол банные.Тогда всем льготы, тем кто на рынке тряпками торгует-тоже. Это их рабочее место, если они прогорят, то нагрузка на государство тоже возрастёт в виде пособий по безработице. А таких миллионы. Бизнес-риск. Почему честные сами тянут, а ненасытным хапугам деньги из бюджета. Прогорел, пусть государство выкупит его бизнес за те же деньги, что он отжал у кого-то. На фига нам такие бизнесмены, которые даже американцам не нужны.
28.05.2018 11:32
макар
Я ему свой проездной отдам, и бритвенный станок. (судя по фотке тяжело ему живётся)
А я ему верёвку подарю, пусть удавится.
А для 140млн дэбилoв, хорошего настроения и держитесь там, денег нет на ваши пенсии!
вот и пусть вводят прогрессивную шкалу и налоги на роскошь! И аттестацию для ношения гордого звания олигарх, а то может там с IQ все плохо ниже чем у морской свинки.
28.05.2018 11:37
- гость -
могу мыло добавить
смешно как ... А собственно почему возмущаетесь. Когда Дерипаска своровал (ну не строил же он) все эти заводы, то вы не возмущались. А сейчас возмущаетесь? Хотя сегодня имеет право возмущаться население, кому сейчас менее 50 лет ..., что их родители были такими идиотами.
140 миллионам дубилoв можно только пожелать, что придет либералистический русофоб и все исправит. Отберет все у Дерипасок и раздаст правильным собственникам. А судя по большим машинам в наших дворах, сейчас много тех, кто неплохо держится, может русофоб у них у тоже все отберет?
Чувак купался в роскоши а сейчас бомжара пусть баночки собирает и сдает - принцип капитализма.
видок у него подходящий
ага и суды завалены делами об неуплате налогов, и уголовки следом. Украл выпил - в тюрьму, так и живем, чему обзавидовался то?
С какой стати его спасать? Чтобы контроль над предприятием за бугор не ушел? Так выкупить за долги все активы в пользу государства, дать сумму самую мизерную. Не надо спасать, надо возвращать в государство то, что в 90-е разбазарили. Пусть дальше вешают лапшу о эффективном управлении частных лиц. Чуть что, сразу бегут к государству сиську сосать.
Чтобы американцы приютили, надо заслужить
Это что за бизнес, по -каковски? НЕ тянет бизнесмен-на тебе денег из бюджета. Это что такое? А зачем ему работать тогда, если по-любому денег дадут? Как-то ярко просвечивается заинтересованность залезть в бюджет некоторых лиц из приближённой своры и центра этой своры. Это любого .улигарха объявляй пострадавшим и качай денежки в свой карман. Подумаешь, Сибирь пострадает, подумаешь, полстраны.
Это любого .улигарха объявляй пострадавшим и качай денежки в свой карман.
Они "своих" не бросают
Никто статью коммерсанта не читал. ее выводы "цены на металл сильно выросли, так что необходимости в дотациях через энергорынок нет", правительство пока изучает вопрос, но придерживается этой же позиции.
А что Настя Рыбка?