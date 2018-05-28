Первый этап чемпионата Сибири и Алтайского края по дрэг-рейсингу SMP RDRC прошел в минувшие выходные на аэродроме Панфилово в селе Новороманово.
26 мая прошла квалификация, а в воскресенье, 27-го — основные заезды. Всего в турнире приняли участие порядка 80 гонщиков.
Отметим, что дрэг-рейсинг представляет собой спринтерские заезды по прямой линии на дистанцию 402 метра.
Чемпионат СФО SMP RDRC относится к автоспортивному сообществу SMP Russian Drag Racing Community, объединяющему чемпионаты по дрэг-рейсингу федерального и регионального значения.
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