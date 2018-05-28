Фото: "Алтайский спорт"
Международные соревнования "Гонка чемпионов" с участием чемпионов мира и призеров Олимпийских игр пройдут осенью в Барнауле на гребном канале имени Костенко. Соответствующее соглашение подписано правительством Алтайского края с Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ 25 мая в Дуйсбурге.
Именно в этом городе проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Базой для проведения "Гонки чемпионов" была определена спортшкола имени Константина Костенко. Соревнования состоятся 21-22 сентября, участниками станут 48 спортсменов рангом не ниже, чем победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр: 40 зарубежных и 8 российских гребцов. Не исключено, что среди них будет три или четыре спортсмена Центра подготовки сборных команд Алтайского края.
"Гонка чемпионов" будет новинкой не только для Барнаула, но и для всего мира – до этого такие соревнования нигде не проводились. В дальнейшем предполагается, что "Гонка чемпионов" будет кочевать по свету в целях популяризации гребли.
Чтобы принять соревнования, на гребном канале в Барнауле надо успеть установить дистанцию, стартовые ловушки и фотофиниш. На эти цели недавно управлением спорта и молодежной политики было выделено около 40 миллионов рублей.
О том, что в Барнауле пройдут самые престижные коммерческие соревнования по гребле, стало известно в январе после встречи губернатора Александра Карлина с вице-президентом ICF (Международная федерация каноэ) Томасом Конецко.
Также известно, что в Барнауле будет проходить сбор и тренироваться перед Олимпиадой 2020 года в Токио национальная сборная страны.
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