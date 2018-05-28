Фото: vk.com/barneos22
Глубину масштабной ямы на улице Лазурной, которая уже не раз становилась серьезным препятствием для городских автобусов, запечатлела жительница Барнаула Нина Харченко.
"А вот и та самая яма на улице Лазурной в районе дома 51. Раньше мы видели лишь застревающие в ней автобусы, не понимая всей коварности ситуации. Теперь же все встало на свои места", — написала она в паблике Barnaul 22.
На фото видно, сколь глубоким является это дорожное препятствие.
По словам горожанки, она тоже угодила в эту выбоину и помяла защиту на автомобиле.
Между тем в комментариях к этой заметке уже выложили фото, как на данном участке ведутся дорожные работы.
Комментарии
Открывали Ленту дорогу делали наспех,провалилась вся дорога,жуть
дорожников нужно наказывать за такие вещи, когда выкопали эти ямы? Уже неделю точно стоят, а зачем они стоят? Наверное когда-то их сделают! Вот когда решитесь делать, тогда и копайте! Накопали и бросили - отлично!!!
Это просто кошмар!!! Сняли часть асфальта на Лазурной и Власихинской, скоро месяц как мы ждем что положат новый. У Лазурной,57, при дожде огромная лужа, под которой ямы, при том что это остановка автобуса №17 и маршруток №47,18,29, которые занимают всю полосу, проехать здесь всегда проблема. А рядом с трамвайной остановкой асфальт просто отсутствует, одна большая яма с грязью, машины едут и развозят грязь по пешеходной дорожке, к "Марии-ра" пройти оставшись чистым невозможно. Тоже самое можно сказать и о Лазурной 55,это как остров в море, к "Пятерочке" не пройти со стороны Северного Власихинского проезда, асфальта здесь нет, непролазная грязь. Но ситуация не изменится,наши власти похоже думают что магазины сами вокруг себя асфальт положат, а им это нафиг не надо. Так и живем.
Да нормальная по нынешним временам ямка. Потихонечку все-таки да проезжается.
Огромная --- это когда машина целиком туда уходит.
это заговор продавцов внедорожников
на Красноармейском никого не смущает яма в среднем ряду при движении вверх на пересечении с Никитина?
Нужно табличку ставить Делал дорогу Фокин Степан!
Руки бы оторвать