Современные технологии строительства, продуманные планировки, комфортный для проживания район — все это о жилом комплексе "Марс" от строительной компании "Адалин строй". Пора бросать земные бытовые привычки и прикоснуться к фантастике уже сейчас.
Ознакомиться с ценами и вариантами покупки квартиры в самом "космическом" жилом комплексе Барнаула можно в нашей инфографике:
"Адалин-строй"
Контактный телефон: 533-233
Офис продаж: пр-т Ленина, 39, 3 этаж, офис 3/3
Проектная декларация размещена на сайте: http://adalinstroy.ru/
Комментарии
Три санузла в квартире - это реально космос!!!
Во всех объявлениях по продаже элитки из лоджий кабинеты делают.
Район просто космос! Пустыня и куча инопланетян