28 мая 1959 года с мыса Канаверал в космос впервые отправились две обезьяны — шимпанзе Авель и Бейкер, а затем благополучно приземлились. Эти обезьяны стали первыми живыми существами, вернувшимися на Землю из космоса.
В СССР 28 мая 1971 года запустили автоматическую станцию "Марс-3". В декабре она достигла Красной планеты и произвела мягкую посадку спускаемого аппарата, который начал передавать информацию.
В этот же день, но в 1987 году на Красную площадь в Москве сел самолет "Сессна-173П" с 19-летним гражданином ФРГ Матиасом Рустом. Молодой иностранец вышел к людям и начал раздавать автографы. Его тут же арестовали, а потом судили и приговорили к четырем годам колонии.
В православном календаре это день памяти Пахомия Великого. Он был преподобным и пустынножителем, основал монашеское общежитие в Египте, оно состояло из 7 монастырей.
Считается, что Пахомий имел дар чудотворца и исцеления от болезней.
По народной примете, если в этот день погода теплая, то такой она будет все лето. Если 28 мая зацветет можжевельник, то пора сеять ячмень. А кроме того, в этот день советуют сажать лук-севок и окучивать ранний картофель.
Комментарии
полет обезьян был суборбитальным)
а Руст каким образом к космонавтике?