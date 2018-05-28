Фото: vk.com/rayon_brn
Торговый центр "Район" в Барнауле, который был закрыт с середины апреля в связи с выявленными здесь нарушениями норм пожарной безопасности, возобновил работу.
Как сообщили порталу Amic.ru в отделе аренды, в настоящее время ТЦ функционирует в обычном режиме. Работа "Района" была возобновлена с субботы, 26 мая.
Ранее наш портал сообщал, что Железнодорожный районный суд Барнаула вынес определение от 16 апреля о приостановке эксплуатации ТЦ.
Эта мера являлась обеспечительной до решения суда по иску прокуратуры, который был направлен после проведения здесь профильной проверки на соответствие здания нормам пожарной безопасности.
Подобным образом в краевой столице уже был закрыт не один ТЦ. Так, после проведенных проверок и выявленных нарушений также приостановили свою работу такие торговые центры, как "Арена", "Россия", "Праздничный". Некоторое время не функционировал торгово-офисный центр "Гулливер", которому в итоге дали добро на открытие.
Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
Комментарии
Новость можно назвать хорошей, если нарушения устранены. А если просто судья решил, что нарушения не опасны, то я бы не стал сильно радоваться этой новости. Смущает, что в статье ни слова, устранены ли нарушения?