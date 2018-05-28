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Сотрудники СК начали доследственную проверку после падения легкомоторного самолета Ан-2 в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Южное следственное управление на транспорте СКР.
В ведомстве отметили, что воздушное судно разбилось во Фроловском районе региона около 21:00 воскресенья, 27 мая.
Сейчас правоохранители проводят проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным ведомства, пилот Ан-2 скончался при оказании медпомощи.
Комментарии
редакция, это был не Ан-2, это был Бекас
и еще... Ан-2 - не легкомоторный самолет