Фото: vk.com/la_altay
Поиски 34-летнего жителя Рубцовска Александра Гончарова, пропавшего без вести, ведут волонтеры, сообщается в паблике "Лиза Алерт".
Уточняется, что местонахождение мужчины неизвестно с 21 мая.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.
Одежда: темный спортивный костюм, черно-белые кроссовки, черная кепка.
Комментарии
Это Рубцовск
Менты на новый уровень вышли, ищут жуликов через Лизу алерт?
Чота, как-то неохота его искать... А то, сейчас его найдут, а потом парочка других "потеряется" из числа тех, кому он должен был.
Зато, ФИО, прям живое воплощение "золотого века" классической поэзии и прозы.