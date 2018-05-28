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Специальное жюри Букеровской премии выбрало топ-5 авторов, которые были удостоены данной награды с момента ее основания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Toronto Star.
В финальный перечень вошли пять книг — по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда была вручена первая премия. Среди них "Английский пациент" (премия 1992 года) канадца Майкла Ондатже, "Волчий зал" британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Лунный тигр" (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, а также "Линкольн в бардо" автора из США Джорджа Сондерса (2017) и "В свободном государстве" (1971) индийца Видиадхара Найпола.
Выбранный путем открытого голосования победитель будет объявлен 8 июня.
Букеровская премия появилась в 1968 году, однако вручается с 1969-го. Первым лауреатом стал британский писатель Перси Ховард Ньюби с романом "За это придется ответить". В финал в разные годы попадали Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг.
Победители получают приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. До 2014 года его получить могли лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества, а сейчас — писатели из любой страны.
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