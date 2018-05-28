Фото: regiontrade.ru
Индустриальный районный суд Барнаула 28 мая рассмотрит вопрос, связанный с временным закрытием крупнейшего ТРЦ города — "Арена".
Напомним, что торгово-развлекательный центр не работает с 5 мая. Виной всему выявленные здесь нарушения норм безопасности.
Приостановка работы комплекса является мерой по обеспечению иска о запрете эксплуатации помещений "Арены" до рассмотрения дела. Как раз сегодня этот вопрос и будут рассматривать по существу.
Истцом по делу является прокурор краевой столицы, а ответчиками – сразу несколько фирм, в числе которых: ООО "Юпитер", ООО "Нептун", ООО "Маршрут", ООО "Планета", ООО "Колибри", ООО "Феникс", ООО "Орбита", ООО "Пилот", ООО "Меридиан", ООО "Атлант", ООО "Плутон", ООО "Титан", ООО "Марс", ООО "Уран".
Напомним также, что из-за нарушений норм безопасности под закрытие в Барнауле уже попали несколько торговых центров. Помимо "Арены", это "Россия", "Праздничный", "Гулливер" и "Район". Последние два ТЦ, к слову, уже возобновили свою работу.
Комментарии
Еще бы не помешала информация, нарушения устранены, или их открывают при неустраненных нарушениях? Амик, может узнаете, сейчас уже многих открывают, а нарушения устранены или нет?
В ответчиках, походу, вся солнечная система
ООО "Юпитер", ООО "Нептун", ООО "Маршрут", ООО "Планета", ООО "Колибри", ООО "Феникс", ООО "Орбита", ООО "Пилот", ООО "Меридиан", ООО "Атлант", ООО "Плутон", ООО "Титан", ООО "Марс", ООО "Уран".
Нужно вычеркнуть не нужные слова в общей массе.
ООО "Юпитер", ООО "Нептун", ООО "Маршрут", ООО "Планета", ООО "Колибри", ООО "Феникс", ООО "Орбита", ООО "Пилот", ООО "Меридиан", ООО "Атлант", ООО "Плутон", ООО "Титан", ООО "Марс", ООО "Уран"
ярчайший признак дробления бизнеса с целью уменьшения налогов
налоговая, ауууу!
ну, зато, не как у скаута было Те, тупо номера юр.лицам присваивали скаут-5, скаут-7, скаут-10. Эти хоть как-то скреативили ))))
Зачем его открывать?! там такая дрифт-площадка на месте парковки!!!
А где ООО "Меркурий", ООО "Венера" , ООО "Земля", ООО "Сатурн"?
Названия фирм-ответчиков просто космос какой то