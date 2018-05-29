Бийский рыбозавод в этом году отметил свое 80-летие. Сегодня в ассортименте Бийского рыбозавода насчитывается более 100 наименований продукции: это свежемороженая, соленая, копченая и вяленая рыба, рыбная нарезка, пресервы из рыбы и кальмаров, салаты из морской капусты в различных заливках и соусах, рыбная кулинария. Широкий ассортимент вкусной и полезной рыбной продукции известен не только алтайскому потребителю, но и в других регионах страны.
О том, какой путь прошел Бийский рыбозавод, и о принципах в производстве продукции рассказываем в нашей инфографике:
Бийский рыбозавод
Алтайский край,
г. Бийск,
пер. Николая Липового, 2
Тел.: 8 (3854) 44-89-32, 8-903-947-41-74, 8-961-976-65-13
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