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Blue, rare или well-done: объясняем в инфографике степени прожарки стейков

, ИА "Амител"
"С кровью" или без: какие степени прожарки стейков существуют и как правильно готовить мясо

Сейчас активно открываются заведения, специализирующиеся исключительно на приготовлении мяса. Если вы оказались в таком и решили заказать стейк, официант обязательно спросит вас, какой степени прожарки он будет. Если вы еще не определились со своими вкусовыми предпочтениями на этот счет или попросту не знаете данной классификации, советуем вам посмотреть новую инфографику от Кухни.Amic.ru, где мы подробно разобрали каждый случай.

Как приготовить стейки разной степени прожарки

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2018 08:25
- гость -

Все эти степени прожарки как то настораживают. Есть риск подцепить паразитов от сырого мяса.

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29.05.2018 08:52
- гость -

- официант, стейк!
- какой прожарки?
- да я не шарю...
- ну, по шкале от "принесу кусок угля" до "мы введём сюда корову и вы укусите её за ж@пу" - вам ближе куда?

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