Сейчас активно открываются заведения, специализирующиеся исключительно на приготовлении мяса. Если вы оказались в таком и решили заказать стейк, официант обязательно спросит вас, какой степени прожарки он будет. Если вы еще не определились со своими вкусовыми предпочтениями на этот счет или попросту не знаете данной классификации, советуем вам посмотреть новую инфографику от Кухни.Amic.ru, где мы подробно разобрали каждый случай.
Комментарии
Все эти степени прожарки как то настораживают. Есть риск подцепить паразитов от сырого мяса.
- официант, стейк!
- какой прожарки?
- да я не шарю...
- ну, по шкале от "принесу кусок угля" до "мы введём сюда корову и вы укусите её за ж@пу" - вам ближе куда?