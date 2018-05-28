Фото: youtube.com
В армии США в декабре текущего года будут испытывать новый экзоскелет нижних конечностей. Устройство под названием ONYX поможет солдатам преодолевать значительные расстояния, пишет "Российская газета", ссылаясь на Breaking Defense.
Сообщается, что экзоскелет разработали в компании Lockheed Martin. В него включены несколько миниатюрных сервоприводов, которые и обеспечивают движение.
По словам авторов проекта, экзоскелет может самостоятельно приспосабливаться к движениям солдата. Он определяет, по какой дороге идет военный и с каким грузом. Если человек без экипировки, ONYX отключается, однако сразу же начинает работать, когда появляется нагрузка: например, солдат поднимается или спускается с горы, берет груз.
Вес экзоскелета составляет 6,4 килограмма. Он может работать восемь часов с аккумулятором, вес которого составляет 2,7 килограмма, а также 16 часов с аккумулятором массой 5,4 килограмма. В компании Lockheed Martin отметили, что полевое тестирование ONYX начнется в декабре текущего года. Производство в случае получения контракта на поставку начнется в 2020 году.
Комментарии