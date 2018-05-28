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Уголовное дело в отношении врача-эндоскописта, которую обвиняли в травмировании пациентки, прекратили в Барнауле в связи с примирением сторон.
Как сообщили в краевой прокуратуре, следствие установило, что в медицинском кабинете врачом-эндоскопистом пациентке проводилась медицинская манипуляция – эзофагогастродуоденоскопия.
"В нарушение методики проведения вышеназванной процедуры, медицинским работником причинено сквозное повреждение (перфорация) левой стенки пищевода пациентки в области его устья, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью", — уточняют в надзорном ведомстве.
В итоге медика обвинили в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Однако во время суда были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В адрес потерпевшей были принесены извинения, а также ей была выплачена компенсация.
Комментарии
Понесла ли поликлиника ущерб? Больной заключал договор с доктором или с поликлиникой? У врача была частная практика? Ничего не понятно.