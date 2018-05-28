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Кемеровские власти ввели должность уполномоченного по делам родственников погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на временно исполняющего обязанности губернатора области Сергея Цивилева.
Он уточнил, что занимающий этот пост человек не является сотрудником администрации. "Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами в областном штабе", — рассказал Цивилев, добавив, что женщина начала работать на общественных началах и дополнительно ведет беседы с родными жертв пожара.
Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.
Комментарии
как это по-русски! министерство управления министерствами. Министерство по созданию министерств, министерство по связам министерств связи.
разве не 64 человека погибли? почему везде говорят про 60?