Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Торжественный митинг в честь Дня пограничника состоялся в понедельник, 28 мая, на площади Победы в Барнауле. В нём приняли участие сотрудники пограничного управления, представители правительства Алтайского края и города Барнаула, руководители силовых ведомств.
В этом году пограничные войска отмечают столетие со дня образования. 28 мая 1918 года Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами.
Смотрите фоторепортаж Amic.ru c торжественного мероприятия.
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