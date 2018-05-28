Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил контролировать процесс выплаты субсидий 18 193 пострадавшим от паводка жителям региона. Соответствующие указания министерствам и ведомствам он дал в понедельник, 28 мая, на оперативном совещании в краевом правительстве, пишет "Катунь 24".
Губернатор напомнил, что на минувшей неделе на первом заседании нового состава правительства страны был рассмотрен вопрос о выделении Алтайскому краю из резервного фонда кабмина 391 миллиона 280 тысяч рублей для выплаты субсидий жителям региона, которые пострадали от паводка в период с 23 по 31 марта.
Порядок осуществления выплат пострадавшим определен специальным постановлением Карлина.
Он отметил, что выплаты получат жители 23 сельских районов региона. По его словам, большинство пострадавших проживает в Петропавловском районе — 4248 человек, Краснощековском — 3370 человек и Смоленском районе — 2721 человек. Все получат выплаты не менее 10 тысяч рублей, однако ряду жителей положена компенсация за частично либо полностью утраченное имущество.
Губернатор отметил, что помощь в размере 50 тысяч рублей получат 3011 человек, в том числе 996 жителей Краснощековского района, 630 — Петропавловского района и 314 — Смоленского.
Выплаты в размере 100 тысяч рублей положены 588 жителям региона: 361 человеку в Петропавловском районе и 107 — в Усть-Калманском.
Карлин поручил органам соцзащиты в ближайшие дни сосредоточиться на работе с пакетами документов. "Я подчеркиваю, весь пакет документов должен быть готов по каждому человеку, чтобы в день поступления денежных средств на соответствующие счета в казначействе мы могли транслировать деньги непосредственно на счета пострадавших. Пакет документов, необходимый для организации выплат, должен быть самый минимальный — это заявление и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Все другое уже готово: и акты обследования, и составленные на основании этих актов списки пострадавших. Все эти документы мною утверждены и направлены в федеральные министерства и ведомства, а затем и в аппарат правительства. Поэтому выплаты должны быть произведены оперативно", — заявил глава региона.
Кроме этого, он поручил начальнику управления связи и массовых коммуникаций края Максиму Герасимюку обеспечить размещение всех документов в муниципальных СМИ, чтобы люди могли получать полную информацию о выплатах пострадавшим от паводка.
В заключение Карлин выразил надежду, что поддержка от кабмина будет вовремя доставлена пострадавшим. Он попросил доложить ему о поступлении денег на счета в казначействе, а затем каждый день информировать о том, как эти средства перечисляют людям.
Комментарии
Все получат выплаты не менее 10 тысяч рублей,
Ух ты, отцы родные. Это вам не вексельберги.