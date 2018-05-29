24 мая Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi motors, открыл свои двери для всех желающих, чтобы показать и рассказать о совершенно новом автомобиле Mitsubishi Eclipse Cross. Громкая премьера собрала большое количество поклонников этого автомобиля. Все желающие смогли пройти тест-драйв Eclipse Cross и оценить новую дизайнерскую концепцию, уровень оснащения, комфорта и лучшие внедорожные технологии Mitsubishi Motors.
Гостей мероприятия ожидала увлекательная программа: розыгрыш призов, оригинальная фотозона, мобильная фотостудия, где каждый желающий мог сделать сразу фото на память, аниматор для наших маленьких гостей и, конечно, вкусные угощения.
Атмосфера праздника, яркие эмоции от знакомства с новым автомобилем Mitsubishi Eclipse Cross подарили гостям мероприятия незабываемые впечатления!
Mitsubishi Eclipse Cross 2018 построен на базе платформы кроссовера Mitsubishi Outlander. Эффектный и узнаваемый, Eclipse Cross выделяется из потока, заставляя обращать на себя внимание. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает непревзойденную проходимость и управляемость, используя тормозные механизмы колес для управления распределением крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля. Стильный и компактный снаружи, Eclipse Cross обладает просторным салоном, в котором будет удобно и водителю, и пассажирам. Современная мультимедийная система Mitsubishi Connect с удобным интерфейсом позволяет быстро и просто подключить любое мобильное устройство, используя один из двух USB-портов в подлокотнике или Bluetooth.
Пройти тест-драйв или приобрести новый Mitsubishi Eclipse Cross можно уже сейчас в Автоцентре АНТ.
Автоцентр АНТ
г. Барнаул, Павловский тракт, 251 д
тел.: 8 (3852) 29-00-29
Сайт: www.ant22.ru
Комментарии
На тест-драйв так и не попал, на стойке сказали отнеси визитку менеджеру, менеджер брать ее не стал, говорит потом. Затем девушка говорит, а Вы точно хотите пройти тест-драйв? Очередь большая, 2 человека)) Причем возили всех как пассажиров, не стал время тратить и уехал. Огорчили, и не меня одного