Фото: ap22.ru
Фестиваль квадроциклов "Квадрофест" впервые прошел в алтайской "Белокурихе-2" на лыжно-биатлонном стадионе "Алтайские горы". Организаторы намерены ежегодно проводить такие соревнования на данной территории, пишет "Алтайская правда".
В "Квадрофесте" приняли участие порядка 100 человек со всей Сибири. Фестиваль посетили спортсмены из Алтайского края, Республики Алтай, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Участникам нужно было преодолеть 40-километровую трассу, полную грязи, крутых спусков и поворотов, как можно быстрее.
Организатор Александр Носов назвал трассу очень интересной, отметив подходящий естественный рельеф местности - горы, спуски, подъемы. "Причем они идеальны для таких соревнований, где всегда учитывается скоростной промежуток, грязевой участок, крутые повороты и спуски. Важно, чтобы спортсмен не просто нажал на газ и ехал, а именно показал мастерство управления квадроциклом", — добавил он.
Трасса представляет собой четыре круга по десять километров. Во время ее прохождения у некоторых участников квадроциклы застревали в грязи, ломались и переворачивались.
Подчеркивается, что фестиваль посетили сотни жителей и гостей курорта.
"Мы понимаем, что кроме лечебных факторов Белокурихи, нужно предлагать туристам досуг. Необходимо создавать условия для совмещения лечения, отдыха и туризма", — цитирует издание слова гендиректора компании "Курорт Белокуриха" Константина Ежова.
В заключение отмечается, что в 2018 году на курорте построен лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы". К открытию готовится первый этап горнолыжных спусков.
Комментарии
что значит тату на шее - ласточка? Уже не первого вижу с такой
означает свободный выбор
И кто организаторы этого грязного свинства?
28.05.2018 13:57
- гость -
выбор чего?