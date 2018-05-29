Фото: dnevnyk-uspeha.com
Хотите иметь красивую и стройную фигуру? Фитнес-проект "Воспари" объявляет о старте нового сезона 5 июня и приглашает участниц. "Воспари" — это интенсивные тренировки три раза в неделю, включающие в себя занятия фитнесом и в тренажерном зале.
Для участниц нового сезона:
- аппаратная коррекция фигуры и поддержание тонуса мышц в студии красоты;
- программа питания на весь период проекта и контроль за ней;
- фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы);
- программа домашних видеотренировок;
- полный контроль результатов по снижению веса и уменьшению объемов;
- поддержка психолога;
- мастер–классы;
- фотосессии тренировочного процесса для участниц от профессионального фотографа;
- призы абсолютно всем участницам, а не только фаворитам конкурса!
"Не сомневайтесь в себе! Худеть и добиваться результатов легче в кругу единомышленниц, — отмечают организаторы проекта "Воспари". — По окончании сезона участницы получают реальное снижение веса и проработку проблемных зон".
Некоторые результаты предыдущих сезонов можно посмотреть в альбоме проекта "ВКонтакте".
Подробнее о проекте — в группе "Воспари".
Занятия проходят по адресам: ул. Чудненко, 93 и пр. Красноармейский, 72 (гостиница "Турист").
Запись на проект по телефону: 8-960-956-03-67 или в личных сообщениях "ВКонтакте" и "Одноклассниках"