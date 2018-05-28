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Два лесных пожара ликвидировали за прошедшие сутки в Алтайском крае, сообщили в региональном Минприроды.
Один из них произошел в Озеро-Кузнецовском лесничестве (Угловский район), второй случился в Чарышском лесничестве (Чарышский район).
"Причинами возгорания стали непредусмотрительное обращение с огнем местными жителями и первый в этом сезоне лесной пожар от грозового разряда. Один из пожаров в лесу был своевременно зафиксирован с пожарно-наблюдательной вышки, о другом сообщило местное население", — уточняют в Минприроды.
Всего в тушении был задействован 61 работник, 19 лесных пожарных машин и 4 трактора. Огнем пройдено 9,4 гектара.
В целом, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда края произошло 16 пожаров, а общая площадь пожаров составила 21,98 гектара.
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