Фото: www.clearskyaccounting.co.uk
Алтайский край занял 54-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2017 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Агентства стратегических инициатив. Алтайский край по сравнению с прошлогодними результатами опустился на 25 позиций.
Традиционно в тройку лучших регионов вошли Тюменская область, Москва и Республика Татарстан. Единственным регионом в двадцатке рейтинга, представляющим Сибирский федеральный округ, стала Новосибирская область. Серьёзный скачок совершил Петербург, поднявшийся за год с 17-й строчки на четвёртую. Также в десятку лидеров вошли Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашия, Московская область, Ульяновская область.
Алтайский край ухудшил позиции. По итогам 2016 года регион занимал 29-ю строчку и входил в группу лидеров. В этом году падение составило 25 пунктов. Почему так произошло — непонятно. При этом Алтайский край включили в лучшие практики по таким показателям, как оказание государственной финансовой поддержки, предоставление предпринимателям арендных площадей, создание порталов об инвестиционной деятельности и по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Как сообщили организаторы, в целом значительная часть регионов России в 2018 году улучшила свои показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата практически по всем направлениям. Как уточнила на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, речь идёт о 92% регионов.
"Бизнес стал высоко оценивать эффективность региональных мер поддержки, у нас 4−4,5 балла из пяти. Сейчас необходимо говорить о том, что, по сути, все субъекты достигли стандарта работы с инвесторами, стандарта поддержки бизнеса", — цитирует ТАСС слова Чупшевой, которая также отметила возросшую требовательность предпринимателей к инфраструктуре в регионах, особенно в части качества дорог и телекоммуникаций.
Комментарии