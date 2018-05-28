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Движение по трассе в Алтайском крае ограничат для всех видов транспорта из-за военных колонн. Дорога будет перекрыта 29, 30 и 31 мая, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Так, во вторник, 29 мая, движение по трассе "н.п. Лесное – а/д "Фирсово–Бобровка" – н.п. Фирсово" ограничат с 21:50 до 00:50 среды, 30 мая.
30 мая трассу "н.п. Фирсово – а/д "Фирсово–Бобровка" – н.п. Лесное" закроют с 15:40 до 18:40, а 31 мая — с 21:40 до 00:40 пятницы, 1 июня.
В ГИБДД региона призывают водителей с пониманием отнестись к затрудненной обстановке на дороге.
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