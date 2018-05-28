Май подходит к концу, и если вы задаетесь вопросом, как провести последние весенние деньки в этом году — смотрите наш традиционный гид.
Понедельник
В 19:30 в творческом пространстве "Кислород" любителей театра ждут на спектакле "Эйфория" (16+), в основе которого лежит исходный сценарий к одноименному фильму современного драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева. Постановкой занимался артист театра драмы Вячеслав Сысоев, на сцену выйдут актеры театра драмы и МТА.
Вторник
Интересные показы продолжаются в кинотеатре "Киномир-Галактика". Здесь показывают номинантов престижной театральной премии "Золотая маска". Так, 29 мая в 19:00 зрителям представят взрывной и визуально насыщенный спектакль Юрия Бутусова "Барабаны в ночи" (18+) — пропускать такое точно не стоит.
Среда
Спектакль про человеческий страх и мечту о лучшей жизни "Contra’Bass" (16+) пройдет на теАRTральной площадке "Спичка", начало в 19:00. Постановка строится на произведении Патрика Зюскинда, а постановкой занимался начинающий барнаульский режиссер Алексей Хорьков. На сцену выйдут актеры театра драмы, так что зрелище должно быть весьма интересным.
Четверг
В 19:00 в филармонии начнется фестиваль "Все будет Jazz" (6+), участие в котором примут несколько коллективов и Русский камерный оркестр Барнаула.
Пятница
Закончится рабочая неделя 1 июня, в День защиты детей. Детей и родителей ждут на "Большом празднике детства" (0+), пройдет он в парке "Лесная сказка" с 12:00 до 15:00. В программе – яркая анимация, выступления детских танцевальных и вокальных коллективов, множество конкурсов, подарков и бесплатных мастер-классов. Для любителей здорового образа жизни будет работать спортивная площадка.
Также в 14:00 в клубе "Фараон" пройдет детская дискотека (0+). Ребят ждут аниматоры, фотозоны, танцы, игры, азотное шоу, аквагрим и многое другое.
Взрослую публику приглашают пятничным вечером в Harat’s Pub. Здесь в 12:00 свой концерт начнет акустический кавер-бэнд "Малевич" (18+). Музыканты исполнят любимые многими и ставшие поистине культовыми и легендарными песни. Вход свободный.
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