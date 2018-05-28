Алтайэнергосбыт добился признания Дениса Хачатуряна банкротом

Владелец ООО "Новоалтайский завод ЖБИ" (Алтайский край) Денис Хачатурян признан банкротом. Такое решение 18 мая принял Арбитражный суд Алтайского края. Он же открыл в отношении Хачатуряна процедуру реализации имущества сроком до 15 ноября. При этом суд отказал ответчику в утверждении плана реструктуризации долгов перед кредиторами.
С иском о банкротстве в отношении Хачатуряна выступило АО "Алтайэнергосбыт" (дочерняя компания ПАО "Интер РАО").
В настоящий момент финансовым управляющим банкрота назначен Евгений Федоров, член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие".
Как пояснил заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров, Денис Хачатурян задолжал компании более 4,6 млн рублей. Дело в том, что предпринимателю принадлежит ряд объектов электросетевого хозяйства, а именно Новоалтайский завод ЖБИ и питающие его линии электропередачи. Во время эксплуатации копились потери электричества, которые по закону должен оплачивать собственник объектов.
В Алтайэнергосбыте отмечают, что еще до обращения в суд компания пыталась урегулировать с предпринимателем вопросы по задолженности, но безрезультатно.
"Мы вынуждены были обратиться в суд с тем, чтобы понудить Хачатуряна погасить долги перед АО "Алтайэнергосбыт", — подчеркивает Петров.
Также в компании отмечают, что ранее отключить Хачатуряна от энергоснабжения не могли, так как "от подстанции ГПП "НЗЖБИ" 35/6 кВ запитана значительная часть жителей Новоалтайска и ряд социально значимых объектов города (водоканалы, детские сады и т.д.), что служило своего рода "щитом" от отключения".
В то же время в компании соглашаются с тем, что со стороны предпринимателя был предложен план по реструктуризации задолженности, который, впрочем, не устроил ни истца, ни суд.
"По нашему мнению, план реструктуризации был предложен Хачатуряном с целью выиграть время, без реального намерения погасить долги. По сути, предложенный план представлял собой отсрочку по оплате долгов на два года и не был обеспечен реальными источниками финансирования", — сообщил Петров.
По его словам, во время арбитражного разбирательства ответчик не предоставлял справки о наличии, движении имущества и таким образом препятствовал установлению своего фактического финансового положения.
К такому же решению пришел и суд: "В результате анализа материалов дела, с учетом пояснений финансового управляющего, суд пришел к выводу о том, что Хачатурян Д.С. уклоняется от предоставления финансовому управляющему и суду сведений, необходимых для проведения процедуры банкротства. В частности, указанное обстоятельство послужило препятствием для проведения финансового анализа деятельности должника", – говорится в решении.
При этом в Алтайэнергосбыте уверены, что у предпринимателя имеются средства, чтобы оплатить задолженность. И решение суда поспособствует тому, чтобы долг был погашен:
"Учитывая тот факт, что господин Хачатурян Д.С. является собственником имущества, учредителем и руководителем ряда юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, у нас есть все основания предполагать, что у должника достаточно средств для того, чтобы в кратчайшие сроки и в полном объеме погасить имеющуюся у него задолженность перед АО "Алтайэнергосбыт". В случае, если этого не произойдет, погашение задолженности будет происходить в ходе введенной процедуры банкротства".
Отметим, с момента принятия судебного решения о банкротстве Денис Хачатурян не имеет права распоряжаться своим имуществом, вошедшим в конкурсную массу. Все права в отношении имущества осуществляются только финансовым управляющим.
Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Д.С. Хачатурян также является владельцем ООО "Ареда-Тревел" и ООО "Турэкс". Кроме этого, ему принадлежит по 50% в ООО "Алтай-Ленд", ООО "Кокс-Тревэл" и 0,33% в ООО "КТ Девелопмент". Все эти компании находятся в Республике Алтай.
Комментарии
правильно пишите
А почему ему Путин денег не выделяет, там ведь тоже рабочие места? Или тут не о миллиардах речь, а тырить по мелочи не интересно?