В Алтайском крае не нашлось желающих провести социсследование по оценке восприятия населением и предпринимательским сообществом уровня распространенности коррупции в регионе. Победитель мог рассчитывать на 292,7 тыс. рублей.
Как следует из материалов сайта госзакупок, на соответствующий аукцион за три недели не было подано ни одной заявки. Такое нежелание объяснить довольно сложно. Так, в прошлом году аналогичный аукцион привлек внимание сразу 5 конкурсантов, причем 4 из них не имели отношения к Алтайскому краю. Победителем тогда стало ООО "АРТЕфакт" из Ульяновской области, согласившееся выполнить все работы за 170 тысяч рублей. Стартовая цена год назад составляла 385,5 тыс. рублей.
Добавим, что исполнитель в этот раз должен был оценить помимо прочего эффективность антикоррупционной работы, проводимой госорганами Алтайского края. Согласно техническому заданию, на все исследование отводилось два месяца. Предполагалось опросить не менее 2000 респондентов среди населения и 60 экспертов из предпринимателей. Беседа должна быть рассчитана примерно на полчаса, количество вопросов в анкете — не более 50.
Исследование должно быть проведено в четырех городских (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород) и 10 сельских поселениях Алтайского края.
Вероятно, в ближайшее время будет объявлен повторный аукцион.
Комментарии
Картинка просто прекрасная! Коррупцию можно победить только так.
Грудь в крестах-заманчиво,но перспектива головы в кустах отпугивает.
ну да на борьбу же все потратили! Зачем еще правду искать.
2000 респондентов среди населения, каждый из которых согласится полчаса бесплатно разговаривать. Эти 2 тысячи надо еще найти и тысячу часов с ними разговаривать, это 125 рабочих дней, то есть полгода только на разговоры. Еще столько же на то, чтобы составить анкеты и найти 2 тысячи разговорчивых респондентов. То есть год работы на 292,7 тыс. рублей, значит за каждый месяц работы заплатят примерно по 24 тысячи
Ну нормально, на ремонт моста денег нет, а на это есть оказывается.
А так типа не понятно, что, где и как. Одним словом зажрались господа чинуши.
Расстрелами с ней надо бороться. И конфискацией. А победить нельзя.
А всё победили, вот и исследовать соответственно нечего.