Фото: mir-prekrasen.net
Молодые люди из Бийска, пытавшиеся купить через интернет коллекционные монеты, стали жертвами обмана.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, трое нумизматов хотели приобрести коллекцию за 13 тысяч рублей. Друзья решили объединить свои финансовые возможности и купить монеты в складчину.
"Все договорённости с продавцом велись по переписке в интернете. Но как только бийчане перевели деньги на указанный счёт, владелец коллекции перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта", — уточняют в полиции.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность автора объявления, а также владельца карты, получившего деньги обманутых бийчан.
Комментарии
LUL