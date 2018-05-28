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Кабмин обсуждает повышение НДС в России с 18 до 20%, что может принести бюджету порядка 2 триллионов рублей за шесть лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Ведомости" и федеральных чиновников.
Всего для выполнения нового майского указа главы РФ не хватает 8 триллионов рублей. Издание отмечает, что повышение НДС уже обсуждалось, и сейчас данный вариант является одним из наиболее вероятных, хотя и не окончательный. Кроме этого, в правительстве рассматривают возможность отменить льготную ставку НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием.
По данным газеты, еще порядка 2 триллионов бюджету даст повышение пенсионного возраста, которое анонсировали ранее. При этом данных о том, на сколько и какими темпами его повысят, нет.
Остальные 4 триллиона принесут уже объявленные меры. Для финансирования инфраструктуры государство займет 3 триллиона рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще 1 триллион принесет реформа налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. По словам собеседников издания, некоторые решения еще могут быть пересмотрены.
Подчеркивается, что чиновники обсуждали повышение НДС давно, однако как часть налогового маневра, предложенного Минфином: снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22%.
Минфин рассчитывал, что этот маневр поспособствует выходу экономики из тени и принесет бюджету дополнительные 500 млрд рублей. От этой идеи отказались, однако найти деньги для майского указа без повышения налогов не удавалось. В итоге из двух частей маневра осталась одна — увеличение НДС, хотя и более щадящее.
Подчеркивается, что повышение НДС в первую очередь ударит по россиянам — значительную часть издержек бизнес заложит в цены и перенесет на потребителей.
Комментарии
Какая хорошая новость
ну это все закроется малый_средний бизнессссссссс
Ради выполнения майских указов надо будет ещё затянуть пояса, и потерпеть. Всё для вас, для народа!
Голосуйте запутена
Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия
Предлагается переименовать месяц "май".
Чтобы продлить жизнь и благосостояние народа надо чтобы он работал до 70 лет и платил больше налогов. И ведь они на полном серьезе несут эту дичь.
Всего для выполнения нового майского указа для улучшения благосостояния людей не хватает 8 триллионов рублей. Значит с людей нужно 8 триллионов содрать и как то пытаться улучшить их благосостояние. МАРАЗМ КРЕПЧАЛ, ДЕРЕВЬЯ ГНУЛИСЬ.
Сволочи!
Еще, говорят, налог с продаж введут 4% с 1 января 2019 года.
Все цены взлетят снова.
Народ затянет ремень на поясе еще на несколько дырочек. Увеличится нищета. Вырастет преступность
а потом они за экстремизм и высказываня про "социальную группу чиновники" дела начнут клепать
А вот это точно будет.
Народ, вы чё? За счёт взятых с вас налогов вам же и улучшат ваше благосостояние! Вы чё, не хотите стать богаче чёли?