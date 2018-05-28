Фото: vk.com/incident_brn
Девушка погибла после падения с девятого этажа в Барнауле — трагедия произошла накануне.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", ЧП случилось по адресу: улица Георгия Исакова, 253к1.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru подтвердили факт смерти девушки. В связи со случившимся проводится доследственная проверка.
Комментарии
ужас какой-то, что происходит?
и это при условии, что ЕГЭ только начинаются...
28.05.2018 15:11
гость
Весна заканчивается, люди с обострение стараются успеть
28.05.2018 15:19
***
И что? Чем так ЕГЭ испугал?
28.05.2018 15:20
- гость -
Может элементарно - решила помыть окно и соскользнула или голова закружилась и упала.
Местные жители говорят что скорее всего не аккуратное поведение у окна во время распития с сожителем, сигаретку неловко покурила... итог печален