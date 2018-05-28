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Россияне смогут расплачиваться за покупки при помощи селфи

, ИА "Амител"
Сейчас SelfieToPay доступен лишь в нескольких точках, где тестировали технологию

Фото: sofra.al

Разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs (25,07% компании владеет Сбербанк) и российская бесконтактная платежная система SWiP запустили в стране сервис под названием SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение VisionLabs.

Сейчас биометрическая оплата покупок доступна лишь в нескольких точках, где велось тестирование технологии - в сети общепита "Пять звезд" и в Mediacafe. С июня сервисом можно будет пользоваться в пиццериях Papa Johns и кофейнях Cofix, а также в 250 точках оплаты в рознице в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания собирается в дальнейшем запустить проекты с рядом крупных федеральных сетей. В VisionLabs рассказали агентству, что до конца текущего года планируется запуск в других российских регионах.

В данный момент сервис биометрической оплаты покупок и услуг доступен пользователям приложения SWiP на iOS и Android. Пользователям нужно просканировать лицо с помощью смартфона, а в дальнейшем для оплаты достаточно взглянуть на камеру, которая установлена рядом с кассой.

Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок, подчеркивается в сообщении.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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