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В Барнауле в ближайшие годы не будут разрабатывать концепцию выделения отдельной полосы для движения по дорогам или тротуарам велосипедистов из-за высокой стоимости таких работ. С данной идеей барнаульские велосипедисты выступают уже несколько лет. Но специалисты отмечают, что для этого необходимы миллиарды рублей.
Как пояснил Amic.ru главный архитектор Барнаула Сергей Боженко, создание специальных велосипедных дорожек в городе невозможно. Чтобы выделить для них отдельную полосу на дороге, нужно забрать её у автомобилистов. А это, в свою очередь, приведёт к пробкам и ещё большему количеству аварий. По такой же схеме трудно в ближайшие годы выделить отдельную полосу для общественного транспорта.
При этом, судя по статистике ГИБДД, в Барнауле с начала весеннего периода участились случаи ДТП с участием велосипедистов. Трагический случай произошел совсем недавно, когда на пешеходном переходе на улице Солнечная Поляна насмерть сбили мужчину на велосипеде. Как отметил председатель Алтайской краевой федерации велоспорта Владислав Багинский, создание отдельных дорожек в Барнауле невозможно из-за дороговизны. На его памяти в России существуют только два примера, когда власти пошли на эти траты, которые превышают миллиарды рублей. Это в Москве и Санкт-Петербурге. При этом, если велосипедист хорошо знает правила дорожного движения, то ему не будет трудно ехать в автомобильном потоке. Одной из альтернатив он считает езду по тротуарам, тем более что загруженность их, по его словам, не превышает одного процента и это не создаст проблем для пешеходов.
В 2015 году с идеей создания велодорожки на центральной аллее Ленинского проспекта выступал известный архитектор Александр Деринг. Тогда он предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную дорожку посередине аллеи, а для пешеходов – справа и слева от велодорожки. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. В частности, потому что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки (п. 24.2 ПДД РФ). То есть велосипедистам формально жизнь будет усложнена, а цель велодорожки — упростить передвижение на велосипеде и обезопасить велосипедиста. Кроме того, существуют сложности с перекрестками. Если на них нарисовать отдельно велодорожку, то водители будут вынуждены при повороте с Ленинского проспекта на пересекающие улицы останавливаться на велосипедной дорожке, что строго запрещено в соответствии с ПДД.
Ранее власти Барнаула сообщили, что общественному транспорту в ближайшие годы не будет выделена отдельная полоса для движения по примеру Москвы или Казани. С предложением о создании на некоторых городских магистралях полос, предназначенных для придания приоритета общественному транспорту в общем движении, выступил руководитель сообщества "Шпиль" Егор Галкин. Он отмечал, что такие полосы существуют в других городах. По его словам, в ближайшие несколько лет количество автомобилей в краевой столице превысит все возможные пределы и это нарушит работу городских дорог, которые и так не справляются с транспортным потоком. Это приводит к появлению длинных пробок в час пик.
Комментарии
Гляньте за окно -какие велодорожки в этом климате?
Велосипедисты на тротуарах - зло
что характерно, дорожки к 2018 обещали (поройтесь в архивах амика). Сам считаю, что в условиях нашего климата велодорожки не нужны. Дороги итак узкие летом, а зимой кто бы их чистил. + граждан, готовых пересесть на велосипед, единицы. Хотя, как растет бензин в цене, может быть очень перспективным направлением, вместе со спортивной ходьбой