Фото: Андрей Луковский
26-27 мая в селе Топольное Солонешенского района Алтайского края прошли ежегодные Троицкие гуляния.
В алтайском селе, где живут потомки старообрядцев, на Троицу водят хороводы в старинных нарядах и устраивают молодецкие игрища.
Фольклорное шествие и ритуальные обеды за большим столом захватывают участников и гостей праздника. На фестивале поют обрядовые песни, угощают традиционными кушаниями кержаков, плетут и отправляют по реке венки, проходят женские обряды кумовства и топления березки.
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