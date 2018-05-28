Фото: regiontrade.ru
Индустриальный районный суд Барнаула не принял 28 мая решения относительно дальнейшей судьбы крупнейшего городского ТРЦ "Арена".
Как сообщил порталу Amic.ru администратор суда Алексей Зубцов, в заседании был объявлен перерыв до 14:00 29 мая.
Ранее наш портал неоднократно сообщал, что ТРЦ "Арена" не работает с 5 мая. Приостановка деятельности комплекса связана с тем, что ранее здесь были выявлены нарушения норм безопасности — неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами и прочее.
Временное закрытие "Арены" стало мерой по обеспечению иска о запрете эксплуатации помещений "Арены" до рассмотрения дела, истцом по которому выступает прокурор краевой столицы. Ответчиками же являются более десятка ООО.
Ранее из-за нарушений норм безопасности под закрытие в Барнауле уже попали несколько торговых центров. Помимо "Арены", это "Россия", "Праздничный", "Гулливер" и "Район". Последние два торговых центра уже возобновили свою работу.
Комментарии
неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, отделка эвакуационных проходов горючими материалами
амик, вы проследите, это будет устранено, интересно ведь
Разберите этот тц, никто не расстроится.
15:22 Тебя если разобрать, тоже ничто переживать не станет.
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Баню надо открыть городскую там .помыться 100 рублей .
сколько народу без работы сидит второй месяц... а они ведь не виноваты ни в чем...
Кто потерял работу в суд на тех кто подписывал акт ввода в эксплуатацию ТЦ
Мне интересно, кто то же дал разрешение работать, до этой проверки... вот его бы ещё наказать.