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Часть нового асфальта на участке ремонтируемой дороги по улице Тимуровской в Барнауле разрушилась после дождей.
Как сообщают в городском сообществе "Шпиль", после укладки асфальта была приготовлена траншея для установки бордюра, но погода вмешалась, и дождь разрушил края нового дорожного полотна. По сообщениям очевидцев, по покрытию также могли проехать большегрузные автомобили, что могло усугубить ситуацию.
Улица Тимуровская вошла в число 44 дорог краевой столицы, которые будут отремонтированы в краевой столице в 2018 году. Работами занимается предприятие ДСУ №4, и подрядчик, разумеется, за свой счет устранит все нарушения.
Отметим, что на все работы по "БКД" в 2018 году в Барнауле будет выделено 911 миллионов рублей. Ранее сибирский полпред Сергей Меняйло назвал Барнаул в числе городов, где федеральную программу реализуют лучше всех в регионах Сибирского федерального округа.
Комментарии
Ва фсем винават, дощ, насяльнике!!!
Кончайте распил, под видом ремонта, оставьте сбритую дорогу, дольше простоит, чем ваши БКД...
Так не только там разрушилось...
въезды во дворы собираются восстанавливать ???
да достали вы!Вечно всем недовольные люди, написано же, устранят!делают - плохо, не делают - тоже плохо!А Шпиль этот вообще ерунду всякую пишет, типа БКД убивает
А то что народ пьяный за рулем ездит, это ничего, что режимы скоростные соблюдает!
Радуйтесь и этому.
В Виликай Сране живём!
Виноват Трамп. Храждане, вы смешны
ну не везет с погодой, да машины здоровые катаются. пусть неидеально сделано, но переделывают, уже хороший шаг,че ворчать-то сразу