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Чеченский лидер Рамзан Кадыров поручил провести в регионе всеобщий ДНК-тест, чтобы установить родственную принадлежность оказавшихся в странах Ближнего Востока российских детей и помочь им вернуться домой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на страницу политика во "ВКонтакте".
"Мы ведем активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин — граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии", — сообщил он, отметив, что коллективная сдача ДНК-материалов позволит не только определить родственную принадлежность, но и дать детям российское гражданство.
Кадыров также отметил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби достиг в Ираке договоренности о том, что дела всех россиян будет рассматривать один судья. Глава Чечни подчеркнул, что это значительно сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой.
Кроме этого, решено, что через десять дней Сабсаби встретится с осужденными россиянками при участии генконсула РФ в Багдаде. "Будет разработан правовой механизм, а также пройдут юридические процедуры по детям", — отметил политик.
Агентство напоминает, что уголовный суд Ирака в минувшем месяце приговорил 19 россиянок, которые обвиняются в принадлежности к "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в РФ), к пожизненному сроку. Местные СМИ писали, что большинство подсудимых заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, состоявшие в ИГ, о чем они узнали позже. После освобождения оплота террористов в Талль-Афаре жены террористов с детьми сдались курдским военизированным формированиям "пешмерга", которые принимали участие в операции.
Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что российских детей, чьи матери получили пожизненный срок, вывезут в РФ.
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