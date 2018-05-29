Учиться никогда не поздно, доказали пенсионеры Алтайского края, принявшие участие в образовательном проекте "Мобильная академия". В течение учебного года около восьмидесяти бабушек и дедушек осваивали работу с планшетами, познавали приложения и поисковые программы, учились пользоваться скайпом и почтой, вникали, как платить по счетам при помощи онлайн-сервисов и многое другое.
Проект "Мобильная академия" реализуется в более чем 20 регионах страны, а проходит при поддержке компании МТС. В Алтайском крае идею поддержал Союз пенсионеров, а занятия проходили в стенах библиотеки имени Вячеслава Шишкова. Учили пожилых людей совершенно бесплатно.
"Вдвойне приятно, что старшее поколение интересуется современными гаджетами и технологиями. Современные технологии позволяют экономить время и силы. После курсов уже не проблема самому купить билеты в театр, записаться на прием в поликлинику, заполнить заявление на портале государственных услуг или поговорить с внуками по скайпу. И жизнь играет уже другими красками. Замечательно, что МТС реализует в крае социальный проект, который так востребован", — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Курс, разработкой которого занимались специалисты МТС, состоял из шести занятий, а сотрудники библиотеки в доступной форме рассказывали слушателям о современных технических новинках и возможностях планшетов и смартфонов. По признанию преподавателей, особый восторг у их учеников вызывал скайп, а также социальная сеть "Одноклассники".
"Нашим учащимся особенно интересны программы, связанные с общением: электронная почта и скайп, "Одноклассники" и мессенджеры. Также волнует их и безопасность в интернете, мы объясняли, по каким ссылкам можно переходить, а по каким не стоит, что скачивать, а что нет. Понравилось пенсионерам занятие, посвященное картам: начинается дачный сезон, и теперь они могут с помощью приложений посмотреть маршрут или определить, насколько близко находится их автобус. Интересовали слушателей и правовые системы, в которых они могут познакомиться с тем или иным законом, узнать о своих правах и возможностях", — объяснила преподаватель "Мобильной академии МТС" Варвара Смагина.
В группы набирали по 10 человек, чтобы людям "серебряного возраста" было проще запомнить информацию и изучить практическую часть работы.
"Про "Мобильную академию" я узнала через Союз пенсионеров Ленинского района. Мне рассказали о бесплатных курсах, и я решила научиться пользоваться планшетом. Объясняли нам все максимально доходчиво, грамотно. Мне настолько все было понятно, что я занималась с большим удовольствием. Конечно, многое можно самой найти в интернете, но когда работаешь с преподавателем, все становится гораздо проще. Теперь я использую планшет практически каждый день", — рассказала одна из выпускниц курса Лидия Гречишкина.
Выпускной для слушателей программы прошел 25 мая в библиотеке Шишкова. Новый набор проведут осенью 2018 года. При этом обучающий курс находится в свободном доступе и познакомиться с ним можно на сайте Баба-Деда.ру.
Напомним, что образовательный проект "Мобильная академия" в крае реализуется уже второй год. За это время свои навыки работы с планшетами и смартфонами подтянули около 200 пенсионеров.
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