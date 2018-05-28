Фото: instagram.com
Ведущие шоу "Орел и решка", новый сезон которого посвящен путешествию по России, прибыли в аэропорт Горно-Алтайска в понедельник, 28 мая. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Отметим, что Горный Алтай посетили Мария Горбань и Клава Кока.
"Я очень рада встрече! С нетерпением ждём выпуска передачи про нашу прекрасную республику!" — написала местная жительница, опубликовав снимки ведущих, прибывших в аэропорт.
Напомним, в рамках рубрики "Орел и решка. Россия" ведущие, в числе которых не только опытные путешественники, но и новые лица, включая актеров и музыкантов, также посетят Байкал, Кавказ, Калининград, Чукотку и прокатятся по "Золотому кольцу".
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Одеты само то - по погоде .